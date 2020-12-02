В России второй день подряд зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса

В России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суточное число погибших от коронавируса в России установило новый рекорд - 589 человек. Днём ранее показатель был также рекордным - 569 человек, сообщал сайт KP.ru. В общей сложности в России из-за заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний скончались уже 41 053 человека.

За сутки в стране выявлено 25 345 новых случаев коронавируса. Вчера, 1 декабря, как сообщал сайт KP.ru, за сутки было зафиксировано 26 402 новых заражённых, а 27 и 28 ноября - более 27 тысяч. В общей сложности количество зарегистрированных случаев заболевания в России достигло 2,3 миллиона.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве - 5 191 человек, в Санкт-Петербурге - 3 684 человека и в Московской области - 1 148 человека. Во всех остальных регионах также есть новые заболевшие.

За минувшие сутки выписались после лечения от коронавируса 26 882 человека. Всего в России выздоровели уже 1 830 349 человек.