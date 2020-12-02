В России предложили запустить программу «Земский строитель»

В России может появиться проект "Земский строитель". Фото: Архив "КП".

В России может появиться еще одна региональная программа – «Земский строитель». С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Петунин напомнил, что на сегодняшний день в России уже действуют две аналогичные программы: «Земский доктор» и «Земский учитель». Они помогают привлечь специалистов в области медицины и образования в малые населенные пункты страны.

При этом хорошие строители – также являются дефицитными кадрами во многих небольших городах и селах нашей страны, считает автор инициативы. Максим Петунин считает, что предложенная программа поможет наладить нормальное функционирование жилого фонда и коммунальной инфраструктуры.

«Прошу вас оценить целесообразность создания подобной программы для работников строительных специальностей, которые смогут претендовать на выплаты подъемных средств при условии переезда в малый населенный пункт (с населением не выше 50 тыс. человек) и заключения долгосрочного трудового соглашения с местными муниципальными строительными или жилищно-коммунальными предприятиями», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее от руководителя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина поступило предложение также запустить программу «Земский тренер». Это должно помочь вовлечь россиян в занятия спортом и физической культурой, передает Москва 24.