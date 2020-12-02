В РАН оценили, какова вероятность взрыва Солнца Фото: REUTERS

В Российской академии наук (РАН) оценили возможность внезапного взрыва Солнца. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович назвал такое развитее событий маловероятным, отметив, что поведение звезды просчитывается и проверяется.

«Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется», - приводит РИА Новости слова эксперта

По его словам, катастрофическое внешнее воздействие на Солнце может оказать взрыв соседней звезды. Тем не менее специалист считает, что у нас «тихое место в Галактике», в связи с этим «в нашей окрестности сверхновые крайне редки».

Петрукович пояснил, что ближайшие к Земле звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. «Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов», - отметил он.

Напомним, 29 ноября, примерно в 16:00 по московскому времени, на Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка. При этом ученые отметили, что взрыв не представляет угрозы для Земли