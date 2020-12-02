В ЦБ объяснили, останутся ли без денег пенсионеры, не получившие карту «Мир» до 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие пенсионеры опасаются, что в 2021 году могут остаться без денег из-за отсутствия карт «Мир». Крупнейшие банки обещают, что успеют перевести данную категорию клиентов на новую платежную систему.

По данным Центробанка, 96% пенсионеров уже имеют данную карту. Как быть остальным 4 процентам?

В ведомстве советуют как можно скорее обратиться в свой банк и уладить вопросы.

- Получить такую карту просто — достаточно обратиться в свой банк с заявлением о выпуске. Многие банки самостоятельно информируют клиентов о такой необходимости, - пояснили Пятому каналу в ЦБ.

Специалисты ведомства также отметили, что в условиях пандемии банки даже готовы доставлять карты на дом для своих клиентов.

- По закону выпуск и обслуживание карт „Мир“ для пенсионеров — бесплатный, — подчеркнули в ЦБ.

Стоит отметить, что по мимо перечислений на банковские карты, возможно получение выплат на счет в банке или наличными в отделении почты России.

Ранее сообщалось, что более половины жителей России отказались от использования наличных денег при расчетах. Аналитики констатировали: страна — в пятерке лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире, пишет газета "Известия".