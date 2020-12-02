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Общество

Совфед одобрил закон о заключении до 10 лет за нарушение территориальной целостности России

Соответствующая статья появится в уголовном кодексе России
Ася КУЗНЕЦОВА
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За нарушение территориальной целостности РФ будет грозить срок до 10 лет

За нарушение территориальной целостности РФ будет грозить срок до 10 лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Федерации в среду, 2 декабря, одобрил на пленарном заседании пакет законов, предусматривающих наказание за отчуждение части территории России.

Статья о нарушении территориальной целостности страны появится в Уголовном кодексе. Закон также вводит административную ответственность за публичные призывы к отчуждению.

Наказанием за нарушение территориальной целостности России станет лишение свободы на срок от шести до десяти лет. Исключением станут только делимитация, демаркация или редемаркация государственных границ России с соседними государствами.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России за публичные призывы к отчуждению территорий будут наказывать граждан штрафами на сумму от 30 до 60 тысяч рублей, должностных лиц - от 60 до 100 тысяч, а юридических - на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Штрафы до 500 тысяч рублей предполагаются за публичные призывы к отчуждению российских территорий в СМИ или интернете.