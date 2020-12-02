В МВД предложили допускать к экзамену на права с 16 лет

В России хотят разрешить сдавать на права c 16 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России могут разрешить сдавать экзамен для получения водительских прав с 16 лет. Это предложение указано в нового административного регламента МВД. В случае принятия, регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Новый документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Для допуска к экзамену подростку понадобится письменное согласие родителей или других законных представителей. Сейчас сдать экзамен может в 17 лет, но управлять машиной только с 18 лет.

Сайт KP.ru также перечислял шесть причин, указанных в регламенте, по которым экзаменуемого могут не допустить к испытаниям. Так, основанием для отказа может стать лишение прав ранее, неправильно составленные, поддельные или украденные документы, а также при неуплате госпошлины или отсутствии лицензии у автошколы.