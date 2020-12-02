В Азербайджане учрежден День Победы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Азербайджане учредили День Победы, которые будут отмечать ежегодно 10 ноября. Именно в этот день завершились военные действия в Нагорном Карабахе. Такое распоряжение президент страны Ильхам Алиев подписал в среду, 2 декабря.

- Каждый год торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы, - говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщал сайт Kp.ru, вчера азербайджанский лидер Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военных, которые ранее были призваны на службу в Карабах.

Напомним, что лидеры России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно тексту соглашения, в регионе полностью прекращаются все боевые действия с 10 ноября, конфликтующие стороны остаются на занятых позициях, а некоторые регионы переходят Баку. Кроме того, в Карабах направлены российские миротворцы.