Ученые заявили о появлении COVID-19 в США раньше, чем его обнаружили в Китае Фото: REUTERS

Исследование образцов крови жителей США, собранных ещё в декабре прошлого года, показало, что некоторые из них были заражены коронавирусом нового типа ранее, чем стало известно о первых в Ухани 31 декабря 2019 года.

Напомним, первый подтверждённый случай COVID-19 был зарегистрирован в США 20 января 2020 года, когда заболел прилетевший из Китая житель Вашингтона.

Как передает журнал Clinical Infectious Diseases, американские ученые провели исследование образцов крови провели в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), проведя анализ более семи тысяч донорских образцов крови, собранных с 13 декабря прошлого года по 17 января текущего года Американским Красным Крестом в девяти штатах.

Анализ показал, что около 106 образцов имеют антитела против SARS-CoV-2, из которых 39 - в Калифорнии, а остальные 67 - в Айове, Коннектикуте, Мичигане, Массачусетсе, Род-Айленде и Висконсине. Дополнительные тесты показали, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2.

Как считают ученые, наличие антител говорит о том, что у доноров в прошлом был контакт с вирусом. Теперь вирусологи намерены, выяснить, путешествовали ли они в конце 2019 года и испытывали ли симптомы, похожие на коронавирус нового типа.

Напомним, накануне в Китае выдвинули новую версию появления коронавируса нового типа. Китайские эксперты утверждают, что обнаруженный в Ухане коронавирус не может быть назван «оригинальным». По их мнению, речь должна идти об Индии, Бангладеш или Пакистане. Кроме того, в их списке есть Греция, Австралия, Чехия, Италия, Сербия, США и даже Россия.