Академик рассказал, как увеличить продолжительность здоровой жизни на 15 лет

Академик рассказал об опасности сахарного диабета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из самых опасных и распространенных заболеваний в современном мире стал сахарный диабет. На фоне роста числа случаев ожирения, специалисты начали фиксировать и рост больных диабетом. Как уберечь себя от этого недуга и продлить здоровую жизнь на несколько лет рассказал президент НИЦ эндокринологии Минздрава России, академик РАН Иван Дедов.

«Сахарный диабет - действительно опаснейший вызов мировому сообществу. Представьте себе, что в мире каждые пять секунд один человек заболевает диабетом, каждые семь секунд - человек умирает, каждые 30 секунд - обречен на ампутацию», - озвучил статистику академик.

По словам Ивана Дедова, при этом заболевании у человека страдает сразу и сердечно сосудистая система, и нервная, и репродуктивная. Однако способы сохранить здоровье все-таки есть.

Основным принципом, безоговорочно, является здоровый образ жизни. Правильное питание и физическая активность будут не только хорошей профилактикой диабета, но и помогут с легкостью контролировать заболевание, если диагноз уже поставлен.

«Средняя продолжительность жизни у диабетиков, если заболевание под контролем, сегодня почти такая же, как и у людей, не имеющих этого заболевания», - цитирует Дедова «Российская газета».

Специалист добавил, что продлить качественную здоровую жизнь можно на 10-15 лет, при условии тщательного контроля за здоровьем и индивидуального медицинского подхода к каждому пациенту.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что узнать о повышенном сахаре в крови можно по одному выраженному симптому. Если человек постоянно хочет пить и ощущает сухость во рту, это может быть первым признаком диабета, передает сайт argumenti.ru.