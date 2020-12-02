В Кремле оценили идею сделать русский язык вторым государственным в Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле приветствуют возможное придание русскому языку статуса второго государственного в Карабахе и готовы помогать его дальнейшему распространению. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- В Карабахе в любом случае и так используется русский язык, как и в Армении. И в Азербайджане говорят на русском, да и вообще много где в мире. Потому что это удобный для общения язык, его по-прежнему активно изучают. Мы всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владением русского языка, считаем это одной из своих задач, - сообщил официальный представитель Кремля во время беседы с журналистами.

Дмитрий Песков уточнил, что российская сторона не предлагает сделать русский язык вторым государственным Армении и Азербайджану, поскольку это внутреннее дело этих стран. Вопрос об этом в настоящее время не является темой переговоров.