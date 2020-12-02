Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе

Совет Федерации одобрил закон об удаленке Фото: "КП" Архив

Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе. Он вступит в силу с 2021 года. В документе прописаны три вида работы в дистанционном режиме: постоянная, временная и комбинированная.

В соответствии с законом, работодатель сможет сможет переводить сотрудников на удалённую работу без их согласия при чрезвычайной ситуации. При этом руководство должно будет обеспечить работника необходимым оборудованием или компенсировать деньги, затраченные на его приобретение. На время дистанционной работы не распространяются обязанности работодателя по выполнению правил охраны труда.

Кроме того, нельзя снижать зарплату при переводе сотрудника на удалёнку. Уволить работника на удалёнке можно, если он два дня без уважительной причины не выполняет свою работу. В законе также прописано, что оборот документов должен происходить в электронном формате и по почте, в том числе передача больничных листов.

Ранее KP.ru публиковал основные положения законопроекта о дистанционной работе.