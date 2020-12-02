Губернатор Приамурья Василий Орлов: «Ремонт дорог должен планироваться эффективно и с учетом мнения местных жителей»

Губернатор Василий Орлов поставил задачу эффективнее использовать средства регионального дорожного фонда. Фото: Иван МАКЕЕВ

На ремонт и содержание муниципальных автодорог в Амурской области в 2021 году будет направлено 754 млн. рублей. Губернатор Василий Орлов отметил важность рационального использования средств дорожного фонда, а также подчеркнул: все работы должны проводиться с учетом мнения местных жителей. Глава Приамурья поручил региональному Минтрансу проконтролировать формирование плана объектов на ремонт в 2021 году с учетом возможностей районов.

- Для эффективного использования средств дорожного фонда районные администрации должны тщательно планировать ремонт муниципальной дорожной сети, нужно учитывать наличие на территории района производственной деятельности дорожных организаций, способных выполнить объем работ, социальную значимость выбранных объектов, а также включение в план участков наибольшего внимания по обратной связи жителей, - отметил Василий Орлов.

По словам губернатора, при составлении плана региональный Минтранс должен расставлять приоритеты: какие именно участки дорог нуждаются в ремонте в первую очередь, и какие дороги особенно важны для населения.

- В планировании ремонта на средства бюджета должна быть рациональность - или заасфальтировать 2 км дороги, или привести в норматив 20- километровый гравийный участок между населенными пунктами, где движение транспорта жизненно необходимо. Минтранс должен расставить приоритеты, - подчеркнул губернатор.

Еще 542,2 млн. рублей будут выделены из дорожного фонда Приамурья в 2021 году на ремонт региональных трасс, проходящих по территориям муниципалитетов. Четыре госконтракта на их реконструкцию уже заключили, до конца этого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет подписан еще один контракт на ремонт трех участков трассы «Благовещенск – Гомелевка». Еще два госконтракта планируется заключить в феврале 2021 года.

Глава регионального Минтранса Александр Зеленин обратил внимание на важность раннего заключения контрактов: их необходимо подписывать в год, предшествующий выполнению работ.

- Предсезонное проведение конкурсных процедур привлечет подрядные организации, способные провести ремонтные работы с надлежащим качеством. Также это позволит подрядчикам в зимний период закупить материалы и осуществить перевозку инертных грузов, не разбивая существующую дорожную сеть, - сообщил глава регионального Минтранса.