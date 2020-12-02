Умер Борис Плотников, актер из фильма "Собачье сердце"

Борис Плотников. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На 71 году жизни умер народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», - сообщил ректор ГИТИСа, который назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером.

Помимо «Собачьего сердца» Борис Плотников сыграл в таких фильмах, как «Емельян Пугачев», «Восхождение», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Бой с тенью», «Дульсинея Тобосская», а также снялся в сериалах «Годунов» и «Крылья империи». Актер был профессором кафедры в ГИТИСе, а также работал в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова. Звание народного артиста России он получил в 1998 году,