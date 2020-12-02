Верховный суд постановил, что покупателям без масок могут отказывать в обслуживании

Суд пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания Фото: Мария ЛЕНЦ

Верховный суд России подтвердил право предприятий торговли отказать покупателю в обслуживании, если в регионе установлено обязательное ношение средств индивидуальной защиты, но покупатель отказывается это делать. Об этом сказано в решении суда.

Иск в суд подал Смоленский центр права и социологии. Организация хотела оспорить методические рекомендации Минпромторга по обязательному ношению использованию СИЗ в регионах. Верховный суд России объяснил Смоленскому центру права и социологии, что граждане обязаны выполнять предписания закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В иске говорилось о пункте, по которому посетителей торгового центра без масок надо информировать об обязанности использования СИЗ и о его ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя торговая организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе.

В решении Верховного суда также сказано, что методические рекомендации приняты только ради защиты здоровья и жизни граждан, а также для благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки.