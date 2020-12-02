Совет Федерации одобрил бюджет России на 2021-2023 годы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Докладчиками по данному вопросу в среду стали министр финансов Антон Силуанов и аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, который выступил вместо зараженного коронавирусом Алексея Кудрина.

В соответствии с прогнозом, экономика России в следующем году вырастет на 3,3 процента, в 2022 – на 3,4 процента, а в 2023 – на три процента. Весь этот период инфляция не будет превышать четырех процентов, при этом объем ВВП в грядущем году составит около 115,53 триллиона рублей.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 триллиона, к 2023 году они вырастут до 22,3 триллиона рублей. Расходы в следующем году составят 21,52 триллиона, в 2023 – 23,67 триллиона. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования в объеме почти три триллиона рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2022 года установлен в объеме 18,315 триллиона.