«Обостряются опасные явления»: Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей обеспокоенности в связи с наращиванием военного присутствия Соединённых Штатов и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав это обострением опасных явлений.

«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы», - заявил белорусский лидер в ходе онлайн-саммита ОДКБ.

Лукашенко уточнил, что прежде всего речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше, а также планах Варшавы по созданию новых объектов военной инфраструктуры.

Белорусский лидер считает, что в данном случае под прицелом военной активности находятся не только белорусские национальные интересы.

«В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена», - отметил Лукашенко.