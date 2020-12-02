В Госдуме прокомментировали предложение запустить в России программу «Земский строитель»

В Госдуме оценили идею создать программу «Земский строитель» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме отметили нехватку строительных кадров, в целом, по стране. Такая проблема наблюдается не только в небольших городах и селах, но и в остальных населенных пунктах. Так прокомментировал идею создания программы «Земский строитель» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У нас людей строительных специальностей не хватает вообще сейчас, из-за того что мигранты уехали из-за COVID-19. Сегодня строительный рынок остро нуждается в дополнительных ресурсах. Можно создать такую программу, для того чтобы стимулировать приток кадров на село, но у нас в целом нехватка», — цитирует Нилова RT.

Парламентарий также добавил, что, по его мнению, строители согласятся перебраться из города в село, только если им предложат очень выгодные условия.

Напомним, ранее с предложением запустить в России проект «Земский строитель» выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Он предположил, что это поможет увеличить число квалифицированных кадров в строительной сфере в деревнях и селах, передает телеканал «360».