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Коронавирус Covid-19

В Кремле напомнили, что россиян обеспечат вакциной от коронавируса в первую очередь

Песков назвал возможность вакцинации населения РФ абсолютным приоритетом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков назвал приоритетом обеспечение россиян вакциной от коронавируса

Дмитрий Песков назвал приоритетом обеспечение россиян вакциной от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При распределении вакцин от коронавируса в приоритете будет обеспечение ими граждан России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Абсолютный приоритет, это естественно, россияне, внутреннее производство <…> будет обеспечивать потребности россиян, - сообщил официальный представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков также отметил, что производственные цепочки РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) и партнёров обеспечат спрос на вакцину в других странах.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, президент России Владимир Путин заявил о проработке вопроса поставок вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ и её производства там. Об этом Путин сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Путин также отметил, что речь идёт также и о двух других российских вакцинах от коронавируса.