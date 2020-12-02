Прощание с Владимиром Фортовым прошло в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 декабря, в Москве прошло прощание с Владимиром Фортовым, бывшим президентом Российской академии наук. Умершего на 75-м году жизни академика похоронят в среду на Новодевичьем кладбище. Панихида и отпевание прошли в морге Центральной клинической больницы.

- Он оказался на острие событий во время реформации Российской академии наук в 2013 году. К несчастью, в то время оказались невостребованными те представления об организации науки, которые у него были. Мы благодарны ему за то, что в сложные времена он был впереди, - сказал во время церемонии прощания действующий глава РАН Александр Сергеев.

Проститься с академиком также приехал российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Глава ведомства охарактеризовал Фортова как выдающегося, уникального человека, которые отличался простотой, искренностью и человечностью.

- К нему всегда можно было обратиться по самому сложному вопросу. Его простое, но вдумчивое и уважительное отношение к собеседнику серьезно подкупало, - сказал Валерий Фальков.

Как сообщал сайт kp.ru, всемирно известный ученый, внесший весомый вклад в развитие физики, умер в возрасте 74 лет 29 сентября от коронавирусной инфекции.