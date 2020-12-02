Чувашия перекинула телемост в Великобританию

В ходе сеанса видеосвязи с Туманным Альбионом Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что вышивка для чувашского народа является неотъемлемой частью культуры – это выражение национальных верований, взаимоотношений с природой, проявление творческой фантазии. Это настолько важно и определяюще, что в уходящем году в республике был учрежден новый государственный праздник – День чувашской вышивки. Теперь он будет ежегодно отмечаться 26 ноября.

Обсуждая возможные перспективы взаимодействия с Королевской школой вышивки, Олег Николаев рассказал: «В ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий мы заметили, что вышивка присутствует в самых разнообразных темах. То есть наша национальная традиция не просто не утрачена, а достаточно широко представлена. Есть возможность использовать современные подходы и дальше их развивать. Сегодня представляется великолепная возможность объединить наши усилия в этом процессе».

Со своей стороны, Сьюзан Кей-Уильямс рассказала о том, чему и как учат в Королевской школе вышивки, которая существует с 1872 года. По ее словам, их студенты не просто осваивают основы и историю вышивки, но и стараются применить традиционную технику, создавая современные вещи, одежду, интерьерный текстиль. Сьюзан Кей-Уильямс пояснила: «Сохранение традиций – это и есть их перенос на современность, чтобы дать возможность уже нынешнему поколению экспериментировать с этими традициями, сохраняя их и перенося в новую реальность.»

В ответ Глава Чувашии поделился ближайшими планами умельцев и специалистов региона, которые собираются возродить национальную школу вышивки и создать каталог вышивок разных народов, проживающих на территории республики. Эта идея нашла поддержку у руководства республики и понравилась собеседнице из Великобритании.