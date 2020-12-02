Песков заявил, что Путин получает всю информацию по динамике коронавируса в России

Песков заявил о получении Путиным всей информации по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает абсолютно полную информацию по коронавирусу в России. Он также заявил, что различия в цифрах оперштаба по смертности от коронавируса могут различаться из-за отличий в методологии определения причин смерти.

- Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности, - ответил Дмитрий Песков журналистам.

Напомним, сегодня, 2 декабря, как сообщал сайт KP.ru, в России вновь зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки. Днём ранее в стране было зафиксировано наибольшее количество погибших за всё время эпидемии - 569. За минувшие сутки в России скончались 589 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.