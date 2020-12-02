Владимир Путин: Тобольск превратился в мировой центр нефтегазовой химии

Глава государства побывал на предприятии «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР, провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России и рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором.

За семь лет в Тобольске построено два крупных нефтегазохимических предприятия, которые, безусловно, выводят Тюменскую область и нашу страну в число лидеров в данной отрасли, отметил глава государства.

«Бережное отношение к окружающей среде, к природе должно быть непременным условием производств подобного рода. Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции», - подчеркнул президент.

В ходе рабочей встречи с Александром Моором Владимир Путин заявил, что в целом показатели развития Тюменской области очень хорошие. Особенно президент отметил рост численности постоянного населения региона.

«У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад - в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель», - сообщил президент.

Губернатор Александр Моор доложил Владимиру Путину о том, что рост населения в регионе – результат улучшения качества жизни в области: «Мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, есть, где учить, воспитывать, лечить детей».

Глава государства поручил реализовать ряд шагов, направленных на развитие производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции. Кроме того, президент дал поручение принять меры для более широкого использования полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения, а также в строительстве.

Поэтому для главы Тюменской области одной из главных тем для обсуждения на совещаниях и встречах станет поддержка дальнейшего развития Тобольской промышленной площадки и привлечение в регион инвесторов для создания смежных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью из полимерного сырья.

Кроме того, будут рассмотрены перспективы совершенствования региональной системы здравоохранения для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19.

«Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Тюменскую область придаст новый импульс развитию не только всей отечественной нефтегазохимической отрасли, но и экономики и социальной сферы нашего региона. Мы понимаем свою ответственность за исполнение поручений главы государства», - отметил Александр Моор.