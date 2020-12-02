Нарышкин рассказал о работе Менделеева в качестве российского разведчика

Сергей Нарышкин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что знаменитый химик Дмитрий Менделеев был выдающимся агентом российской разведки XIX века, пояснив, что в те времена информацию за границей добывали люди самых разных профессий.

По словам Нарышкина, разведкой также занимались такие знаменитые исторические фигуры как географ и исследователь Николай Пржевальский, также литератор и дипломат Александр Грибоедов, первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский. В интервью журналу «Историк» глава СВР пояснил, что все они «занимались разведывательной деятельностью – политической и военно-стратегической разведкой».

Менделеев в качестве разведчика добыл информацию о безопасном производстве бездымного пороха на основе пироксилина, который изобрели во Франции, не желавшей делиться сведениями

Кроме того, агентами российской разведки были и участники Великого посольства Петра Первого, которые, находясь в других странах, занимались политической и научно-технической разведкой, добывая «новейшие достижения науки и техники зарубежных государства»