Путин заявил, что надеется на политическую зрелость народа Беларуси

Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена вмешательством во внутренние дела Белоруссии извне Фото: REUTERS

Россия обеспокоена вмешательством во внутренние дела Беларуси извне и надеется на политическую зрелость народа, который сможет самостоятельно решить все внутриполитические вопросы, заявил президент России Владимир Путин.

- Беспокоит вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать народам возможность самим разобраться с вопросами, которые представляют для них интерес, - отметил российский президент на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Онлайн-трансляцию ведёт сайт KP.ru.

Президент также заявил, что внешнее вмешательство всегда объясняют лучшим намерениями, а ими, "как известно", "вымощена дорога в ад".

Конфликты и возникновение различных движений во время предвыборной компании президент назвал довольно частым явлением. Владимир Путин также надеется, что народ Беларуси сможет "выстроить диалог со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим".