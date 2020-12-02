Украина заявила о бойкоте неформальной встречи Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины объявили о бойкоте неформальной встречи Совета Безопасности ООН, участие в которой могут принять представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду, 2 декабря, в интервью агентству «Укринформ» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

- Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и Соединенные Штаты, а также Англия, Франция, Германия, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, участницы ОБСЕ, которые входят в Совет Безопасности ООН. А это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках трехсторонней контактной группы, - сообщил глава ведомства.

Напомним, что сегодня по инициативе российской стороны Совет Безопасности ООН проведет неформальную встречу, главная тема которой – исполнение минских соглашений. Для участия в заседании пригласили полпреда ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислава Дейнего, а также представителя ДНР и главу местного МИДа Наталью Никонорову.