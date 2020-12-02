Посол Ирана в РФ обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Фахризаде Фото: Twitter.com

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран «хорошо знает», кто стоит за убийством ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде

«В общем, не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Помимо представителей власти, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительства каких государств», - заявил иранский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Джулали уточнил, что после взрыва электроподстанции в том районе, где произошло убийство ученого, оказались обесточенными все видеокамеры на трассе, и отметил, что уже установлена личность владельца автомобиля, в результате взрыва которого была выведена из строя электроподстанция.

«Люди, которые были на месте преступления, сейчас находятся под следствием. План спецоперации был всеобъемлющим», - заявил он.

По его словам, теракт был осуществлён при помощи иностранных спецслужб, а «прямые и косвенные свидетельства указывают на то, что, как и в прошлые разы, за терактом стоит Израиль».

Напомним об убийстве иранского ученого стало известно 27 ноября. Минобороны Ирана назвало произошедшие терактом. Министерство иностранных дел Исламской республики уже в день убийства заявило о наличии серьезных оснований полагать, что к убийству ученого причастен Израиль. Иранские власти пообещали ответить за смерть физика.