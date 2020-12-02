Президент Казахстана сообщил о готовности завода производить российскую вакцину от коронавируса

Завод для производства российской вакцины начнёт работу уже в ближайшее время, сообщил Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в стране в ближайшее время откроется завод по производству российской вакцины от коронавируса.

- В развитие нашей договорённости в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины, - заявил Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря.

Он также выразил признательность президенту России Владимиру Путину "за содействие в преодолении пандемии".

Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию сессии ОДКБ.

Напомним, в августе Казахстан подписал соглашение о поставках вакцины "Спутник V" после окончания испытаний.

11 ноября президенты обеих стран договорились активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и совместно производить препарат, передавал сайт KP.ru.

16 ноября Токаев сообщил, что в Казахстане построят завод для производства российской вакцины от коронавируса.