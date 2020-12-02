Эксперт рассказал о создании вакцины от ВИЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что ряд российских научно-исследовательских центров занимаются разработкой вакцины от ВИЧ-инфекции, и на данный момент уже имеют свои прототипы. Заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, что такое прототип препарата

«Скорее всего, речь идет о вакцине, прошедшей доклинические испытания. Вакцина как таковая создана, как она будет выглядеть, грубо говоря, понятно. Но осталось только провести все необходимые испытания, чтобы доказать, что она эффективна и защищает от заражения ВИЧ-инфекцией», - сообщил он.

Специалист назвал самым сложным в разработке вакцины проведение испытаний, то есть провести испытания на группе добровольцев, чтобы понять ее безопасность.

«И здесь сложности. Если ковид распространяется быстро, результаты скоро можно получить, а при ВИЧ-инфекции, конечно, должно быть длительное наблюдение», - отметил специалист. По его словам, найти добровольцев сражаться с ВИЧ-инфекцией будет практически невозможно.

Покровский рассказал, что в мире уже создают вакцины от ВИЧ не меньше тридцати лет. Некоторые из них проходили все стадии испытаний, а когда прививают большое количество людей, оказывается, что разница по заболеваемости между привитыми и теми, кто получал плацебо или вообще не прививался, несущественная. «Если защита есть, то очень низкая. Поэтому пока ни одна вакцина против ВИЧ-инфекции не дошла до применения … Это все еще неизлечимое и смертельное заболевание», - добавил специалист