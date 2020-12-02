Врачи назвали болезнь, на треть снижающую риск заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди, страдающие от бронхиальной астмы, на треть меньше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Такой вывод ученые израильских медиков приводится в статье, опубликованной на портале ScienceDirect.

Доктор Юджин Мерзон, один из автором исследования, сообщил, что есть три гипотезы, которые объясняют подобный вывод. Во-первых, респираторная аллергия связана со значительным сокращением фермента АСЕ2, а именно этот фермент коронавирус использует для проникновения в клетки.

Вторая версия: большинство астматиков регулярно пользуются ингаляторами, которые снижают репликацию коронавирусной инфекции. Согласно третьей версии, влияние оказывает социальный фактор: астматики ответственнее соблюдают меры предосторожности, носят маски и держат дистанцию.

Врачи полагают, исследование может принести пользу при выработке индивидуальных рекомендаций для людей, которые страдают от некоторых болезней.

Ранее ученые установили, что люди, страдающие аллергией, в меньшей степени подвержены онкологическим и вирусным заболеваниям, в том числе заражению коронавирусом. Дело в том, что в их организме есть много так называемого иммуноглобулина Е.