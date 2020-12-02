Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о продолжении карьеры в UFC. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 2 декабря, в Москве проходит пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова. Действующий, пока, чемпион UFC объявил о том, что может его замотивировать вернуться и провести 30-й поединок в карьере:

- Дэйна Уайт предложит деньги. Соперником меня удивить тяжело. Кого он мне предложит? В январе будут драться Макгрегор и Порье. Обоих я задушил. Я их придушил, что мне с ними выяснить? - сказал Хабиб Нурмагомедов, и в зале раздался смех журналистов.

А Хабиб продолжил на полном серьезе говорить о том, что может сподвигнуть его к новой драке:

- Да спортивного интереса там нет, они оба сдались мне. Лошадь не бегает, пока осёл не выиграет. Если деньги мне дадут, например, 100 миллионов, вот это уже проблема. Но, повторюсь, спортивного интереса я там уже не вижу, - сказал Нурмагомедов, дав пояснения о том, может ли случиться его 30-й поединок.

Напомним, что в смешанных единоборствах Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и во всех одержал победу. Последнюю - над Джастином Гейджи в октябре 2020 года.