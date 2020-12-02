Совет Федерации продлил дачную амнистию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет Федерации принял проект закона о продлении еще на пять лет дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Действовать они будут до 1 марта 2026 года.

Напомним, «дачная амнистия» рассматривает упрощенный порядок оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие подобного порядка должно было закончиться в марте 2021 года, после чего владельцы участков должны были бы уведомлять уполномоченный орган о начале и завершении строительства для принятия решения о согласовании параметров дома.

На данный момент после продления дачной амнистии на пять лет, оформление прав будут осуществлять при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, составленные самим владельцем участка. При этом не будет необходимости в уведомлении о планируемом строительстве и его окончании.