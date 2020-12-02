Названы лауреаты премии «Большая книга» по итогам читательского голосования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лауреатами премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей стали писатели Михаил Елизаров, Дина Рубина и Алексей Макушинский. Об этом сообщила пресс-служба организаторов премии в среду, 2 декабря.

- Завершилось народное голосование 15-ого сезона национальной литературной премии «Большая книга». В опросе приняли участие читатели из более чем 40 стран мира. Они выбрали победителями Михаила Елизарова за роман «Земля», Дину Рубину за «Наполеонов обоз», а также Алексея Макушинского за «Предместья мысли. Философическая прогулка», - говорится в сообщении.

В общей сложности в список финалистов премии в этом году вошли 13 произведений. Победителей сезона должны объявить во время традиционной торжественной церемонии 10 декабря.

Национальная литературная премия «Большая книга» появилась 15 лет назад. Жюри конкурса стали профессиональные литераторы, деятели культуры и искусства, научные работники, общественные, государственные деятели, журналисты и бизнесмены.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, наиболее популярной книгой за последние десять лет стало произведение психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду», вышедшее в продажу в 2017 году.