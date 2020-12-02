ВОЗ посоветовала носить маски внутри и вне помещений Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эксперты ВОЗ считают, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции защитные маски следует носить как внутри помещений, так и на улицах, если нет возможности для соблюдения социальной дистанции как минимум в один метр. Особенно важно использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, школах и офисах, говорится в опубликованных в среду, 2 декабря, рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

- Маски следует использовать как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование. Носить маску следует всегда, в независимости от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание, - говорится в рекомендациях.

Рекомендация ВОЗ как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям в возрасте до пяти лет носить маску не советуют, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение об использовании средства индивидуальной защиты следует принимать с учетом конкретной ситуации.