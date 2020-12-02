Армения предложила принцип «всех на всех» при обмене пленными в Карабахе

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября 2020 года Фото: Shutterstock

Ереван в среду выступил с предложением обменять «всех на всех» пленных в Карабахе.

«Азербайджанская Республика привержена процессу взаимного обмена всех пленных и заложников по принципу "всех на всех"», - сообщила накануне государственная комиссия по делам пленных и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Там опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что Баку проведет военный парад по случаю победы и якобы на нем покажут армянских пленных. В комиссии подчеркнули, что данные о «бесчеловечном» отношении к военным не являются правдой.

«Заявляем, что демонстрация военнопленных, унижение их, не присуще азербайджанскому народу и армии», - говорится в заявлении Азербайджана.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. 10 ноября военные действия полностью прекратились благодаря подписанному Арменией, Азербайджаном и Россией мирному договору. 20 ноября Баку официально получил Агдамский район, 25 ноября – Кельбаджарский, а 1 декабря – Лачинский. Все это было прописано в соглашении между тремя государствами.