Михаил Ефремов прибыл в колонию в Белгородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов этапирован в колонию в Белгородской области. Его уже поместили на 15-дневный карантин на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УФСИН в среду, 15 декабря.

Именно в колонии Белгородской области актер будет отбывать наказание. Там же отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

- 2 декабря осужденного этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний в регионе. По прибытии в исправительное учреждение все осужденные помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток, - говорится в сообщении УФСИН.

Отмечается, что в карантинном отделении с осужденными проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и иные режимные мероприятия. После обучения Ефремов сможет работать в колонии: он будет шить одноразовые медицинские костюмы или печь хлеб.

Как сообщал сайт kp.ru, суд в Москве приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы, а позднее Мосгорсуд сократил этот срок до 7,5 лет.