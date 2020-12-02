Похороны Ирины Антоновой: церемония состоится 4 декабря

Ирины Антоновой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой состоятся в пятницу, 4 декабря, в 12:00

«Прощание с Антоновой пройдёт 3 декабря в музее, 4 числа её похоронят на Новодевичьем кладбище», - приводит РИА Новости заявление источника, знакомого с ситуацией.

Как писал ранее сайт kp.ru, прощание с Антоновой пройдут в закрытом формате, в узком кругу близких людей, согласно собственному желанию президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, ее похоронят Новодевичьем кладбище рядом с мужем и мамой.

Напомним, о смерти Ирины Антоновой стало известно во вторник, 1 декабря. Как сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, она скончалась поздно вечером 30 ноября. Заслуженный деятель искусств РСФСР скончалась на 99-м году жизни, предположительной причиной смерти стал коронавирус.