Мужчину весом 300 кг вытащили из дома на подъёмном кране

Во Франции 300-килограммового мужчину вытащили из дома подъемным краном Фото: Кадр видео

Спасатели с помощью подъемного крана вызволили из дома мужчину весом 300 килограммов. Житель французского города Перпиньян оказался заблокирован в собственной квартире, и с июля 2019 года ждал помощи от властей. Тогда он упал, сломал бедро, и в результате оказался заперт дома.

В конце октября адвокат Аллена пожаловался министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Это возымело эффект, и власти организовали спасательную операцию. Она началась рано утром 1 декабря и продлилась в общей сложности четыре часа.

Спасателям пришлось подогнать подъемный кран. Вынести мужчину через дверь не представлялось возможным, поскольку он не помещался в проем. Еще одна сложность заключалась в том, что Аллен живет на очень узкой улочке.

Для того, чтобы вызволить мужчину, спасатели расширили окно в его квартире. Из-за этого частично разрушился фасад здания. Остальные жители дома в это время были эвакуированы.

Всего в операции приняли участие 50 человек, среди которых полицейские, медики, пожарные и сотрудники мэрии, пишет местный телеканал France3 Occitanie.

Спасатели подняли на уровень окна специальный контейнер, затем поместили туда Аллена и вместе с контейнером перенесли в машину скорой помощи. Сейчас мужчину отвезли в больницу города Монпелье.

Ожидается, что после медосмотра и необходимого лечения Аллена отправят в специализированный центр в Тулузе для людей, страдающих избыточным весом.