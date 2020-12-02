Илон Маск заявил, что уже переболел коронавирусом

Илон Маск заявил во время вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел COVID-19 Фото: REUTERS

Основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил во время вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, что уже переболел COVID-19. Хотя ранее инженер сообщал, что его ПЦР-тесты давали противоречивые результаты.

Пару недель назад предприниматель сделал четыре теста в один день, и они показали разные результаты: два были положительными, два – отрицательными. Он использовал одинаковые экспресс-тесты компании Becton, Dickinson and Co.

Ранее Маск побеседовал с главой минздрава Германии Йенсом Шпаном по поводу участия компании Tesla в производстве вакцины от CureVac. Шпан отметил, что его радует вовлеченность предпринимателя в диалог, но он узнал, что «сам Илон Маск не намерен вакцинироваться».

«Ну, у меня уже был COVID, так что...», - ответил Маск.

Компания Tesla, принадлежащая предпринимателю, занимается созданием установок для производства РНК для немецкой компании CureVac. Последняя в свою очередь разрабатывает вакцину против коронавируса.

Маск неоднократно выступал в прессе и соцсетях с призывом поскорее снять ограничительные меры в США, которые были введены из-за коронавируса.