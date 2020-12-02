Армения снимает ограничения, введенные из-за военного положения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армения снимает ограничения, введенные из-за военного положения. К ограничительным мерам относятся проведение митингов, публикации СМИ и спецрежим въезда и выезда из страны, ограничения на публикации и трансляции передач. Об этом сообщило правительство Армении.

«В ближайшее время будет опубликовано решение правительства № 1917-Н от 2 декабря, согласно которому снимается запрет на организацию и проведение митингов и забастовок в условиях военного положения, которое было объявлено в республике 27 сентября 2020 года», - сообщил руководитель аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.

Напомним, ранее Национальное Собрание Армении объявило о созыве внеочередное заседания для рассмотрения вопроса об отмене военного положения. Автором проекта об отмене положения стала фракция «Просвещенная Армения». Однако в ходе заседания, за его отмену проголосовали 36, против - 56 депутатов. Таким образом, военное положение не отменили.

Как писал сайт kp.ru, после соглашения по Нагорному Карабаху оппозиция собирается инициировать процесс выражения недоверия действующему премьер-министру Армении Николу Пашияну, однако Конституция страны запрещает обсуждать подобный вопрос на уровне парламента в условиях