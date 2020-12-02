Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Учителей предложили освободить от «ненужной» отчетности

Вместо того, чтобы заполнять бумаги, педагоги будут больше времени тратить на обучение детей
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Учителей предложили освободить от «ненужной» отчетности

Учителей предложили освободить от «ненужной» отчетности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме предложили освободить учителей от чрезмерной отчетности. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, нужно снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, чтобы у них было больше времени на свои прямые обязанности.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Это повторное предложение.

- Документ наделяет правительство правом устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для преподавателей. Его доработали с учетом замечаний кабмина, — рассказала Тутова в беседе с ФАН.

Инициатива введет прямой запрет для всех органов власти запрашивать у школ сведения, размещенные на официальном сайте образовательной организации.

- в сложный период пандемии учителям в экстренном порядке пришлось осваивать новый формат работы, но и дополнительная нагрузка в виде разнообразной отчетности сохранилась, — объяснила Лариса Тутова.

Парламентарий надеется, что законопроект рассмотрят в нижней палате парламента в самое ближайшее время.

Тем временем в России, по данным на конец ноября, официально зарегистрированы 3,201 млн безработных. Такие сведения «Известиям» представили в Минтруде. Там отметили, что по сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете сократилось.

ОбразованиеРаспространение коронавируса в мире