Учителей предложили освободить от «ненужной» отчетности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме предложили освободить учителей от чрезмерной отчетности. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Ларисы Тутовой, нужно снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, чтобы у них было больше времени на свои прямые обязанности.

Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Это повторное предложение.

- Документ наделяет правительство правом устанавливать исчерпывающий перечень форм отчетности для преподавателей. Его доработали с учетом замечаний кабмина, — рассказала Тутова в беседе с ФАН.

Инициатива введет прямой запрет для всех органов власти запрашивать у школ сведения, размещенные на официальном сайте образовательной организации.

- в сложный период пандемии учителям в экстренном порядке пришлось осваивать новый формат работы, но и дополнительная нагрузка в виде разнообразной отчетности сохранилась, — объяснила Лариса Тутова.

Парламентарий надеется, что законопроект рассмотрят в нижней палате парламента в самое ближайшее время.

Тем временем в России, по данным на конец ноября, официально зарегистрированы 3,201 млн безработных. Такие сведения «Известиям» представили в Минтруде. Там отметили, что по сравнению с прошлым месяцем число стоящих на учете сократилось.