Разведка Эстонии объявила о наборе сотрудника со знанием русского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Департамент внешней разведки Эстонии объявил о наборе новых сотрудников со знанием русского и английского языков через сообщение в СМИ

Информация о вакансии появилась в газете Eesti Ekspress, где сказано, что эстонская разведка ищет специалиста по разведывательным операциям, который хорошо образован, умеет общаться и понимать, что «жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени».

«Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям», - отмечают в объявлении о вакансии.

Кроме того, работник не только должен быть хорошо образован, и обладать «широким кругозором и аналитическим мышлением», но он также должен иметь способность «перерабатывать большие объемы данных».

В объявлении не указан размер заработной платы, но отмечается, что кандидат на должность должен быть эстонским гражданином, а заявление необходимо подать до 13 декабря.