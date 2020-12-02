Разведка Эстонии объявила о наборе сотрудника со знанием русского языка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Департамент внешней разведки Эстонии объявил о поиске новых сотрудников со знанием русского и английского языков через объявление в СМИ

Информация о вакансии появилась в газете Eesti Ekspress, где сказано, что департамент ищет специалиста по разведывательным операциям, который хорошо образованным, уметь общаться и понимать, что «жизнь также выходит за рамки офиса и обычного рабочего времени».

Кроме того, работник не только должен быть хорошо образован, «широким кругозором и аналитическим мышлением», но и иметь способностью «перерабатывать большие объемы данных».

«Ожидается, что он будет получать удовольствие от путешествий и быстро адаптироваться к новым культурным пространствам и ситуациям», - отмечают в объявлении.

Кандидат должен быть эстонским гражданином, заявление необходимо подать до 13 декабря. В объявлении о вакансии не указывается размер заработной платы.