Умерла Нина Иванова, актриса из фильма «Весна на Заречной улице». Фото: кадр из фильма

Умерла Нина Иванова, актриса, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в фильме «Весна на Заречной улице». Об этом в среду, 2 декабря, сообщает российский Союз кинематографистов.

- Вчера на 87-м году жизни не стало замечательной актрисы кино и режиссера Нины Георгиевной Ивановой. Она умерла после продолжительной болезни, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с советской киноактрисой пройдет 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы.

Свою первую роль Нина Иванова исполнила, когда ей было всего десять лет: она сыграла в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Зрителям актриса больше всего запомнилась по своей роле в фильм «Весна на Заречной улице» режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева, где Иванова блестяще сыграла учительницу русского языка и литературы Татьяну Сергеевну Левченко. Нина Иванова снималась в картинах «Киевлянка», «Любовью надо дорожить» и многих других, а также сняла несколько сюжетов «Ералаша» в качестве режиссера.

Напомним, что сегодня из-за коронавируса ушел из жизни народный артист России, профессор кафедры ГИТИСа Борис Плотников.