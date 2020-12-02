Владимир Путин: возможности российской системы здравоохранения нарастают

Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Возможности российской системы здравоохранения нарастают. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции многофункциональные медицинские центры Минобороны России.
«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», - отметил российский лидер.
Кроме того, как писал сайт kp.ru, глава государства поблагодарил медицинских работников за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. «Вместе мы обязательно победим», - отметил Путин.