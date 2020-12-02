Интерпол предупредил о возможном появлении фальшивых вакцин от COVID-19

Органы правопорядка во всем мире должны быть готовы к распространению поддельных вакцин от коронавируса Фото: REUTERS

Органы правопорядка во всем мире должны быть готовы к распространению поддельных вакцин от коронавируса, которые могут продавать представители преступного мира. Интерпол обеспокоен тем, что всевозможные ОПГ будут красть настоящую вакцину или продавать подделки.

«Крайне важно, чтобы органы правопорядка были как можно лучше подготовленными к лавине всех видов криминальной активности, связанной с вакцинами против COVID-19», - цитирует генерального секретаря Интерпола Юргена Штока издание The Guardian.

Уведомления о подобной деятельности организация разослала во все 194 страны, которые входят в ее юрисдикцию.

У Штока есть информация, что криминальные группировки собираются «внедриться в цепочки поставок препаратов или сорвать их». Также они могут создавать фальшивые сайты по распространению поддельных вакцин и активно их рекламировать. Подобные препараты «могут представлять существенный риск для здоровья, даже для жизни», добавил генсек Интерпола.

Кроме вакцин в подпольных лабораториях могут делать фальшивые тесты на COVID-19. Также усилилась угроза кибератак против рядовых потребителей, предупредил Интерпол. Больше половины проверенных организацией сайтов по распространению незаконной медпродукции к тому же пытались украсть данные у пользователей.

Еще в марте, когда пандемия только пришла в США, там нашли семь поддельных препаратов от коронавируса.