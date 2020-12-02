К Новому году в России может возникнуть дефицит игрушек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К Новому году в России может возникнуть импортных игрушек. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Обращение направлено в Федеральную таможенную службу (ФТС).

Именно от таможенников зависит, будут ли перебои с детскими товарами или нет. В АИДТ просят ускорить пропуск продукции на границе.

В настоящее время 71% игрушек на российском рынке — зарубежного производства. Пандемия замедлила все логистические процессы. В результате компании не смогли ввезти в страну необходимый к Новому году объем игрушек.

Спасти ситуацию может смягчение процедуры пропуска в Россию иностранных игрушек. Это позволит сформировать небольшой запас, требующийся к новогодним праздникам.

В настоящее время объем рынка детских товаров в России оценивается в 800 млрд рублей. 23% приходится на игрушки: 71% импортные, 65% зарубежные.

- Если опасения АИДТ сбудутся и в стране действительно возникнут перебои с поставками детских игрушек, но это не будет острой проблемой. Мы видим, что в октябре и ноябре трафик в торговых сетях снизился. Вряд ли в декабре ситуация сильно изменится из-за снизившейся покупательской способности, - сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы в России до двух дней. Отдыхать, по его мнению, стоит 31 декабря и 1 января,а 2 числа выходить на работу. существующие сейчас десятидневные праздники парламентарий назвал «декадой ужаса», сообщает ФАН.