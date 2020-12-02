Следком проводит проверку по факту обрушения пешеходного моста в Химках

В "Химках" на железнодорожные пути рухнула часть пешеходного моста.

Прокуратура и Следком проводят проверку по рухнувшему при демонтаже мосту в подмосковных Химках, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

«Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников строительной организации», - сказала она.

Им предстоит установить все обстоятельства и оценить ущерб от произошедшего. Транспортная прокуратура проводит отдельную проверку, рассказала ТАСС представитель ММТП Екатерина Короткова.

Пешеходный мост на перегоне Химки – Сходня рухнул в среду около полудня. В этот момент рабочие проводили его демонтаж. Они повредили трос контактной сети, и на железнодорожные пути упала балка, сообщило агентство.

Железнодорожное сообщение было приостановлено. Около 15 электричек задержались на час. Сбой произошел в расписании трех скоростных «Сапсанов».

В сентябре 2020 года в Ступинском районе Московской области обрушился надземный пешеходный переход, расположенный на территории предприятия в промзоне. 25 человек пострадали.