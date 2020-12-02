СК собирается опросить более тысячи бывших узников нацистских концлагерей по делу о геноциде Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России собирается в рамках дела о геноциде опросить более 1 тысячи бывших узников фашистских концлагерей, проживающих в Волгоградской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Представитель Следственного комитета уточнила, что пожилые люди стали свидетелями по делу о преступлениях фашистов во время оккупации Сталинградской области, в связи с тем, что СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства захватчиками и их пособниками мирных советских граждан в военное время.

«В Следственном комитете РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками», - сообщила представитель СК.

Петренко отметила, что воспоминания очевидцев помогут следствию наиболее точно восстановить происходившее преступления, именно поэтому, следователи хотят поговорить с каждым гражданином, пережившим «те страшные события».