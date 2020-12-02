Ситуация с коронавирусом в России зафиксировалась, заявила Голикова Фото: Андрей АБРАМОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России зафиксировалась и есть возможность начать массовую вакцинацию в декабре. Об этом она сообщила в среду, 2 декабря, во время совещания у президента России Владимира Путина.

- Ситуация остается напряженной, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под коронавирус, это 276 тысяч. За неделю до этого был постоянный прирост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо, - сообщила Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметили, что в России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться уже в этом декабре. Сейчас власти страны оценивают возможность расширить состав приоритетных групп для вакцинации.

Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня российский президент Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже со следующей недели.